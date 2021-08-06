Горняк22: Опять 25: в Алтайском крае снова зафиксировали четверть сотни смертей от COVID-19

В Алтайском крае за минувшие сутки зафиксировали 276 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 125 пациентов. Скончалось 25 человек.

На утро 5 августа на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом находятся 3 078 человек и 545 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 792 челвоека, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 229.

Помимо этого, 65 человек с бессимптомным течение ковида находятся на амбулаторном наблюдении. Еще 553 пациента с вирусной пневмонией долечиваются в условиях стационара на дому.

Краевой Минздрав развернул 4 686 коек, к кислороду имеют подключение 3 492, с ИВЛ – 335. Резервных коек 1063.

В регионе за все время пандемии заразилось коронавирусом 63 467 человек. Выздоровели всего 49 385 человек. Умерло 4 047 человек. Из 63 467 заболевших ковид был подтвержден у 15 365 человек с внебольничной пневмонией, в 39 694 случаях – у заболевших ОРВИ, в 8 408 случаях у «бессимптомников».

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 604 961 комплект вакцины. На утро 5 августа в регионе прививается 504 514 человека. 108 843 человока получили первый компонент прививки. 395 159 человек полностью привиты. 512 человек прививаются повторно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Роспотребнадзор: прививку от COVID-19 нужно ставить каждые полгода

Алтайская правда