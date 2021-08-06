Горняк22: Коллективный иммунитет одного из алтайских предприятий достиг 90%

Организации Алтайского края продолжают выполнять распоряжение губернатора Виктора Томенко об обязательной вакцинации отдельных групп работников. Одно из крупнейших добывающих предприятий региона АО «Сибирь-Полиметаллы» сообщило о достижении 90% коллективного иммунитета.

АО «Сибирь-Полиметаллы» организовала иммунизацию прямо на предприятии. Защиту от коровируса в виде вакцины приобрели уже более 40% работников. Если подсчеты на официальном сайте рпедприятия верны, то коллективный иммунитет таким образом сформировался в организации 90%.

«Сотрудники компании позитивно восприняли новость о том, что прививку они могут сделать на предприятии, ведь это значительным образом экономит их время, и создает удобство. На сегодняшний день первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» уже получили более 680 работников компании. Из них порядка 470 — завершили вакцинацию второй дозой «Спутника-V», — сообщает директор по персоналу и общим вопросам Денис Кочкин.

Руководство предприятия всячески поощряет вакцинацию. Например, сотрудникам, поставившим прививку на предприятии, полагается небольшой бонус: два оплачиваемых дня отдыха.

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Алтайская правда