Горняк22: В главном ковидном госпитале Алтайского края увеличили число реанимационных мест

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В ковидных госпиталях Алтайского края выросло количество реанимационных мест.

Так, в горбольнице № 5, главном ковидном госпитале края, их число с 70 возросло до 90. Теперь медики ждут новое оборудование для 15 мест в реанимации – это аппараты ИВЛ, функциональные кровати, мониторы и шприц-дозаторы. По словам Оксаны Артюшенко, заместителя главврача барнаульской больницы № 5 по медицинской части, нагрузка на аппаратуру большая. Ей постоянно требуются замена и ремонт.

Что касается врачей, на данный момент в больнице работают 56 реаниматологов. Из них около трети – стажеры, которые обучаются в ординатуре. Специалисты трудятся в сложных условиях, работают посуточно. Утром на смену заступают по восемь специалистов.

"Невозможно за полгода или год увеличить число врачей до нужного количества. Поэтому, конечно, желательно, чтобы врачей было больше. Чтобы они могли отдыхать, сходить в отпуска. Потребность, связанную с кадрами, восполняем с помощью увеличения интенсивности работы", – сказала Оксана Артюшенко.

При этом она отметила, что для обеспечения работы достаточно специалистов, чтобы оказать квалифицированную помощь больным.

"Все пациенты в нашем стационаре, которые нуждаются в реанимационной помощи, получают ее в полном объеме. Помимо реанимационных коек там, где проводится инвазивная и неинвазивная вентиляция легких, у нас развернуты палаты интенсивной терапии, где пациенты, которые не нуждаются в ИВЛ, получают помощь", – рассказала заместитель главврача.

Поддержка дыхания, уточняет врач, может быть неинвазивной, например с помощью кислородной маски. Такие места во многих ковидных госпиталях края оборудуют прямо в палатах.

Другим пациентам требуется ИВЛ, когда больного необходимо интубировать. Таких в отделении реанимации горбольницы № 5 около 60%, добавила Артюшенко.

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Барнаул

Алтайская правда