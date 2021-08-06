Горняк22: Волонтеры обработали барнаульские автобусы от COVID-19

Добровольцы продезинфицировали салоны общественного транспорта в Барнауле.

5 августа барнаульские волонтеры-медики на конечной остановке «Спартак» оказали помощь кондукторам в обработке салонов пассажирских автобусов №57. Добровольцы тщательно отмыли поручни и спинки сидений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи с эпидемобстановкой, которая сегодня наблюдается, постоянная обработка общественного транспорта просто необходима, ведь здесь проходит большой пассажиропоток, и мы готовы принимать участие в подобных акциях регулярно. В этом году мы оказываем различную волонтерскую помощь, связанную с профилактикой коронавируса, в первую очередь, помогаем врачам и медицинским учреждениям», — отметила будущий врач, студентка третьего курса АГМУ Ника Гартман.

К слову, персонал общественного транспорта только рад такой организованной помощи со стороны волонтеров. Ведь обработка салонов происходит после каждого рейса. По словам кондукторов и водителей, добровольцы очень помогают справиться с этой задачей.

Напомним, дезинфекция общественного транспорта организована с момента вступления указа Губернатора Алтайского края №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения COVID-19» и осуществляется по настоящее время. В этом году для помощи водителям и кондукторам к выполнению такой работы привлекли волонтеров-медиков.

Фото: barnaul.org

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Опять 25: в Алтайском крае снова зафиксировали четверть сотни смертей от COVID-19

Барнаул

Алтайская правда