Горняк22: В Барнаульской горбольнице №12 расширяют реанимацию

В городской больнице № 12 приступили к расширению реанимационного отделения.

На данный момент там работает шесть реанимационных коек. Их количество увеличат до 18. Строительная готовность объекта составляет 90%. Уже полностью обновлена система вентиляции, установлена новая электропроводка, система отопления, частично заменен водопровод.

На эти цели из бюджета Алтайского края выделено около 50 млн рублей. Фактически это первое структурное подразделение медицинского учреждения, ремонтируемое в рамках создания второй больницы скорой медицинской помощи на базе горбольниц № 11 и 12.

Пока реанимационное отделение будет принимать тяжелых пациентов с ковид-инфекцией. Но если эпидобстановка ухудшится, то реанимационное отделение сможет принять 24 пациента – мощности позволяют. Однако кадровый вопрос в больнице по-прежнему стоит остро – не хватает 14 анестезиологов-реаниматологов.

"Я понимаю, что это одна из самых востребованных профессий. В этом году приходят четверо в 11-ю горбольницу, двое – к нам. Чуть позже будет заключаться соглашение на 11 ординаторов – АГМУ их подготовит. В принципе, кадровый вопрос будет решен через год", – рассказал главный врач горбольницы № 12 Сергей Воронкин.

После снижения заболеваемости в реанимацию будут госпитализировать больных с острым нарушением мозгового кровообращения, терапевтического и кардиологического отделений. Уже приобретено новое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе 24 аппарата ИВЛ. Закуплена необходимая мебель.

"Реанимационное отделение ГБ № 12 ремонтируется с учетом всех современных требований, предъявляемых к медицинским организациям. На все виды работ даем гарантию 5 лет", – поделился главный инженер подрядной организации Андрей Кормщиков.

Поэтапный капитальный ремонт остальных отделений ГБ № 12 планируют начать в следующем году. Одновременно будет подготовлено и медицинское задание по проектированию ГБ № 11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Барнаульский главврач рассказал о третьей волне COVID-19 и вакцинации

Барнаул

Алтайская правда