Горняк22: Алтайский край экспортировал в Италию партию белых грибов
Сушеные грибы Фото: цнмвл.рф
Партия алтайских грибов оказалась «чистой» – вредителей не нашли, поэтому ее допустили к отправке на экспорт в другую страну
Из Алтайского края в Италию отправили партию сушеных белых грибов, сообщает пресс-служба Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.
Перед отправкой товар проверили для определения карантинного фитосанитарного состояния. Исследование не обнаружило карантинных вредителей.
Таким образом, продукция получила фитосанитарный сертификат соответствия требованиям страны-импортера.
Ранее сообщалось, что на Алтае ужесточают правила сбора и продажи грибов.