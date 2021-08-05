Горняк22: Россиянина убило молнией на глазах у сына во время рыбалки

Место происшествия Фото: пресс-служба СУ СК Саратовской области

Мужчина вместе со своими родственниками приехал на водоем, но внезапно начался дождь. Молния ударила в потерпевшего, когда он выбирал место для рыбалки

4 августа в Саратовской области 59-летний житель Ртищево погиб от удара молнии около пруда, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, потерпевший приехал вместе с сыном и снохой на рыбалку на пруд около села Сапожок. Подождав, когда закончится дождь, отец и сын спустились к воде, чтобы выбрать место для размещения.

Внезапно над головой мужчина сверкнула молния, после чего он упал и скатился в водоем. Сын вытащил отца из воды, но мужчина уже не подавал признаков жизни. Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины

Ранее в Алтайском крае молния ударила в 15-летнего подростка. В момент ЧП он находился в открытом поле верхом на лошади.

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