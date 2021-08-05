Горняк22: Вандалы устроили погром на набережной в Рубцовске

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Дорожникам пришлось вырывать сотрудников с других объектов, чтобы спешно навести порядок на разломанной вандалами набережной

В Рубцовске на набережной вандалы вырвали урны вместе с основанием и бросили их неподалеку, сообщает «Банкфакс». Всего оказалось повреждено восемь урн.

Сотрудники МУП «АвтоСпецТехника» приступили к восстановительным работам, на которые потребуется немало средств.

«Теперь надо снимать старый бетон, готовить новый, бетонировать, устанавливать урны снова. Пришлось снять людей с других объектов, пригнать сюда трактор. Урны повезем на нашу базу. Потом будет принято решение, как их восстанавливать», – отметил директор МУП Виталий Балашев.

Стоит отметить, что это уже не первый случай в городе. Так, например, 24 декабря прошлого года трое молодых людей повредили ростового светящегося снеговика, а после повалили елку.

Ранее сообщалось, что вандалы разрисовали стены пивных магазинов в Белокурихе.

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