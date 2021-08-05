Горняк22: Не влезай – убью. Колонка о нарушении личных границ в пандемию и в принципе

Дорожный знак Фото: Виталий Барабаш

Вас раздражает, когда кто-то нарушает ваши личные границы? Меня – очень. Особенно сегодня, когда количество тяжелых больных от COVID-19 бьет все рекорды

Ненавижу, когда мне дышат в спину. Хуже, если кашляют в затылок, самый epic fail – когда в лицо. 8 мая 2021 года я пожалела, что безнаказанно бить людей нельзя.

Представьте: авиарейс «Симферополь – Барнаул», полная посадка. Мне катастрофически не повезло с билетами – сидела в самом хвосте, еще и в проходе. За пять с половиной часов полета очередь из желающих сходить в туалет на высоте собиралась не раз.

Сложнее всего ожидание посещения уборной давалось мужчине, который не мог удержать в себе все позывы организма: пассажир без маски кашлял, не прикрывая рот. Кашлял самозабвенно, с максимальной отдачей. Прямо над моей головой.

Я держала себя в руках, а язык за зубами и внушала себе, что желаемый способ решения этой проблемы вряд ли стоит уголовного наказания.

Допустим, в самолете невозможно соблюдать рекомендуемую Роспотребнадзором дистанцию в 1,5 метра (опустим момент про отсутствие маски). Но есть и другой пример: Барнаул, наши дни, очередь в супермаркете. Человек позади меня, желая быстрее рассчитаться на кассе, максимально сократил между нами дистанцию. Сократил так, что буквально толкал меня вперед.

21 июня, 6:01

Чашка кофе как ложка дегтя. Авторское мнение, почему туризм на Алтае – это миф

Частное мнение. Журналист «ТОЛКа» Татьяна Гладкова о туризме в Алтайском крае. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

И дело не только в пандемии, когда дистанция в 1,5 метра нужна для физической безопасности. Есть же еще личное пространство. Американский антрополог Эдвард Холл еще в прошлом веке выделил четыре «зоны близости»:

интимная (0–0,5 м),

персональная (0,5–1,2 м),

социальная (1,2–3,65 м),

общественная (3,65 м и более).

И расстояние в 1,5 м предназначено для «общественных контактов формального характера, например, с незнакомыми людьми, на деловых встречах». Конечно, границы условные и у всех разные. Но все равно хочется спросить: «Какого черта?»

Если кого-то радуют приветственные объятия, панибратские похлопывания по плечу или желание приобнять от избытка чувств, то меня это бесит. Одного заденут случайно сумкой по руке, и он этого не заметит, другого от случайного прикосновения накроет волна раздражения. Я со вторыми.

Но самый тяжелый случай, когда люди, нарушая твои границы, оказываются вместе с тобой в ванной, в спальне или спортзале – виртуально. Сегодня сообщения в мессенджеры долетают мгновенно, в какой точке планеты ты бы ни находился. Поэтому регулировать дистанцию между тобой и собеседником можно только одним способом – отключив телефон.

Я привыкла получать (иногда писать) сообщения по работе далеко не в рабочее время. Журналист – это про образ жизни, а не профессию. Но деловое общение в личное время должно быть оправданным и тактичным для обеих сторон.

По моему наблюдению, общество разделилось на три группы: те, кто предпочитает писать сообщения, звонить или слать войсы.

Про голосовые сообщения без предупреждения я уже высказывалась. Для меня это как без стука зайти в ванную или спальню. А еще бесит, когда все-таки спрашивают, можно ли записать голосовое и, не дожидаясь ответа, начинают слать. Собственно, между моментом, когда ко мне в ванную постучали и открыли дверь, прошла ровно секунда.

Еще недавно основным инструментом деловой коммуникации была почта. Но ее успешно заменяют мессенджеры – WhatsApp, Facebook или Telegram. Кто-то считает, что нормально писать по работе в директ Instagram. Нет, мне кажется, не нормально.

Звонки без предупреждения и не по делу тоже не приветствуются. Хотя сегодня многие спорят, что лучше: писать или поговорить по телефону? Можно приводить аргументы за и против, создавать новые регламенты для рабочего общения, когда границы рабочего времени размыты, но все это будет неэффективным, если не соблюдать главное условие любой коммуникации – уважение к человеку, с кем приходится вступать в контакт, и соблюдение личных границ. Не важно, в магазине или по работе.

ТОЛК