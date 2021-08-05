Горняк22: Врачи вылечили россиянина со 100-процентным поражением легких из-за коронавируса

Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Губернатор Краснодарского края поблагодарил всех медиков, которые трудятся в ковидных госпиталях при колоссальной нагрузке

В Краснодарском крае врачи спасли 54-летнего пациента со 100-процентным поражением легких, у которого ранее выявили коронавирус, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

В своих соцсетях он опубликовал фото врачей, медсестер и санитарок «красной зоны» Второй краевой клинической больницы, где выхаживали больного.

«Люди, которые в буквальном смысле слова, вытаскивают с того света. Житель Кропоткина провел в реанимации в тяжелом состоянии почти два месяца, у него было поражено 100% легких. Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня», – написал губернатор.

По его словам, во вторую реанимацию этой больницы поступают самые тяжелые пациенты, за жизнь которых борются 20 врачей и 30 медсестер. За время пандемии они спасли тысячи жизней, но свои семьи порой не видят неделями.

Ранее врачи рассказали, как часто вакцина от коронавируса вызывает аллергию. По их словам, отечественные препараты не содержат распространенных аллергенов.

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