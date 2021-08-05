Горняк22: В России назвали число заболевших после полного курса вакцинации

Вакцинация Фото: канал "Толк"

В центре «Вектор» подчеркнули, что все зарегистрированные в России вакцины достаточно эффективно защищают привитых граждан от коронавируса

Менее 1% россиян, прошедших полный курс вакцинации, заболели коронавирусом. Об этом стало известно из исследования центра «Вектор», сообщает «ТАСС».

«На основе данных, полученных с начала вакцинации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для «Спутник V», 0,59% – для «ЭпиВакКороны» и 0,27% – для «КовиВак», – заявили в сообщении.

В «Векторе» также отметили, что число заболевших среди тех, кто получил одну дозу вакцины, составляет 0,79% для «Спутника V», 1,3% – для «ЭпиВакКороны» и 0,93% – для «КовиВака».

Ранее «Толк» сообщал, что более 450 жителей Алтайского края прошли ревакцинацию от COVID-19. По данным оперштаба, полностью привиты от коронавируса сейчас 38% от планируемого числа жителей региона.

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