ГОРНЯК22 06.08.2021
Коронавирус

Горняк22: Новый рекорд: в Алтайском крае от коронавируса скончались 25 человек за сутки

Горняк22
18 часов Ago

Коронавирус Фото: pixabay.com

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 604 961 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 275 новых зараженных коронавирусом. Умерли за это время 25 человек, выздоровели – 113 . Всего на 4 августа в регионе зарегистрирован 63 191 больной, в том числе 4 301 ребенок, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 4 августа

  • 25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае, инфекция стала причиной смерти 22 из них. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 4 047 летальных исходов среди больных ковидом.
  • 812 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 228 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
  • 113 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Всего с болезнью справились 49 385 человек.
  • 3 162 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 547 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.
  • Всего в крае развернуто 4 686 коек для ковидных больных, из них свободно 977 мест.
  • 7620 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 92,
Бийск – 30,
Заринск – 15,
Рубцовск – 12,
Новоалтайск – 10,
Алейск, Камень-на-Оби, Алейский, Локтевский районы – по 8 заболевших,
Завьяловский, Заринский районы – по 7,
Первомайский, Топчихинский районы – по 6,
Калманский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 4,
Бийский, Залесовский, Тогульский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по ,3
ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Косихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Троицкий районы – по 2,
Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Петропавловский, Романовский, Суетский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в Барнауле через мессенджеры торгуют липовыми сертификатами о прививках.

ТОЛК

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