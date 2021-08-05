Горняк22: Смертей — 25, «тяжелых» — 812: как растет COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки зафиксировали 275 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 113 пациентов, умерло 25 человек.

На утро 4 августа в инфекционных госпиталях проходят лечение с коронавирусной инфекцией 3 162 человека и 547 пациентов с вирусной пневмонией, похожей на ковид. В тяжелом состоянии 812 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 228.

Кроме того, лечатся амбулаторно 60 «бессимптомников» и 564 пациента с вирусной пневмонией.

Минздрав края развернул 4 686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. В резерве 977 коек.

За все время в Алтайском крае заболело коронавирусом 63 191 человек. Выздоровели всего 49 385 человек. Умерло 4 047 человек. Из общего числа заболевших коронавирус подвтердили у 15 320 пациентов с внебольничной пневмонией. В 39 473 случаях у заболевших ОРВИ, в 8 398 — у «бессимптомников».

В Алтайский край всего поступил 604 961 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Алтайская правда