Горняк22: Сибирские ученые научили искусственный интеллект помогать кардиологам

Ученые Томского политехнического университета и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали нейросеть, которая поможет в правильной установке искусственного клапана в сердце.

Об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда. Описание разработки уже опубликовано в научном журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

За последние годы нейросети получили широкое распространение в медицине и уже могут выполнять нестандартные задачи: распознавать следы меланомы или очаги инфекции. По словам одного из авторов проекта, заведующего отделом НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Евгения Овчаренко, еще одна важная медицинской задача — определение оптимального места для установки искусственного клапана там, где аорта выходит из сердца.

«Наша нейросеть позволит создать виртуального робота-помощника, который будет помогать кардиологам при проведении сложных операций. Еще одна перспектива, которую открывает наше исследование, — разработка полностью роботизированных систем для установки имплантатов в аорту», – рассказал участник проекта.

Для обучения алгоритма, исследователи отдали на анализ программе 3,5 тыс. снимков, с помощью которых она определила 11 ключевых точек для установки сердечного клапана. В результате проверки работы нейросети, ученые выяснили, что в 95% случаев, программа определяла положение этих точек корректно. По словам Евгения Овчаренко, ученые продолжают разработку новых версия программ для работы с разными моделями клапанов.

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Алтайская правда