Горняк22: Роспотребнадзор: прививку от COVID-19 нужно ставить каждые полгода

Специалисты Роспотребнадзора полагают, что регулярная ревакцинация от коронавируса поможет защититься от новых штаммов.

К такому мнению в ведомстве пришли из-за того, что защитный эффект вакцины можеть уменьшаться перед дельта-штаммом ковида. Это показали последние исследования и результаты наблюдений.

«Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — объяснили изданию РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В то же время отмечается, что существующие вакцины обладают высокой степенью защиты от дельта-штамма. А также способны защитить от тяжелых форм коронавируса.

Напомним, прививочная кампания сейчас проходит во всех регионах страны.

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Алтайская правда