Горняк22: Почти 20 тыс. семей в Алтайском крае получили выплаты за рождение первенца

Дети Фото: Радио Юмор FM 89.2

Это стало возможным благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография»

В Алтайском крае 19,7 тыс. семей получают ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона. Их начисляют в рамках нацпроекта «Демография». Размер финансовой поддержки составляет 10,6 тыс. рублей.

В минсоцзащите уточнили, что размер выплат зависит от материального состояния семьи. Так, если он не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, тогда семья может претендовать на господдержку.

Супруги Яна и Александр Егоровы из Шипуновского района отметили, что после рождения ребенка эта выплата их существенно поддерживает.

Ранее сообщалось, что почти 210 тысяч заявлений на школьные выплаты одобрили в Алтайском крае. Они начали осуществляться уже со 2 августа.

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