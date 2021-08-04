Горняк22: Менеджер МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Ранее врачи привели певицу в чувство, чтобы проверить способность организма существовать без сложной аппаратуры, и Абросимова начала контактировать с медиками

Певица МакSим (Марина Абросимова) начала идти на поправку. Ее состояние по-прежнему тяжелое, но есть улучшения, рассказала представитель артистки Яна Богушевская, сообщает ТАСС.

Стало известно, что врачи отключили певицу от ЭКМО из-за положительной динамики. Правое легкое, которое пострадало из-за пневмонии, восстанавливается – жидкости из него откачивают все меньше. Сейчас артистка уже дышит через кислородную маску. Она все еще находится в реанимации, но по больнице ее возят в инвалидном кресле, сообщает Mash.

Певица около полутора месяцев находилась в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ из-за тяжелой формы пневмонии. Тесты на коронавирус оказались отрицательными. При этом 80% легких были поражены болезнью.

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