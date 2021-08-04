ГОРНЯК22 04.08.2021
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Горняк22: Еще 89 многоквартирных дома получили горячую воду раньше срока

Горняк22
6 часов Ago

Душ. Вода Фото: pexels.com

Барнаульцам дали горячую воду раньше запланированного срока – 5 августа. Сроки отключения воды продолжают сокращаться

В Барнауле еще 89 многоквартирных домов получили горячую воду раньше положенного срока, сообщает пресс-центр администрации города.

Таким образом, 291 объект подключен к горячей воде по контуру ТЭЦ-2, 219 из них – многоквартирные дома. При этом энергетики проинформировали управляющие компании, что необходимо убрать задвижки на входе.

Напомним, отключение горячей воды связанно с гидравлическими испытаниями и ремонтами тепловых сетей в контуре ТЭЦ-2, которые продлятся до 5 августа.

Адреса домов и зданий, где дали воду, можно посмотреть на сайте.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч жителей двух крупных районов Барнаула начали получать горячую воду после опрессовки на неделю раньше запланированного срока.

ТОЛК

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