Горняк22: Шумную «Планету Q» накажут за ночные вечеринки в разгар пандемии

Вечеринка Фото: instagram.com/planetqbarnaul/

Ранее жители поселка часто жаловались на шум, который исходит по ночам от пляжного комплекса. При этом жалобы эффекта не имели

В отношении развлекательного комплекса «Планета Q», расположенного в Борзовой Заимке, составлен административный протокол из-за нарушения правил поведения при ЧС, сообщает пресс-центр администрации города. Материалы подготовили во время очередного рейда.

Всего в городе обошли около 400 учреждений торговли, культуры, спорта, общепита и развлечений. Были выявлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, проверяющих интересовало соблюдением масочного режима сотрудников и посетителей, наличие средств индивидуальной защиты и антисептиков. В отношении нарушителей составлены протоколы.

Стоит напомнить, что нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жители Борзовой Заимки вновь жалуются на шумные вечеринки в развлекательном комплексе «Планета Q». По словам местных жителей, каждые пятницу и субботу там проводят пенные вечеринки до утра. На опубликованных кадрах видно, что в ночи видны огни дискотеки и слышна музыка.

ТОЛК