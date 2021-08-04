Горняк22: В Барнауле продолжаются противоковидные рейды

В Барнауле продолжаются межведомственные рейды по выявлению нарушителей масочного режима и соблюдению антиковидных ограничений.

В Индустриальном районе города проверили 53 торговых объекта, пять учреждений культуры и спорта, четыре досуговых организаций. В результате было выявлено пять нарушений масочного режима. В отношении правонарушителей составлены акты административных нарушений, с руководителями организаций проведена информационно-разъяснительная работа.

В Железнодорожном районе за прошедшую неделю было проверено 168 торговых объектов, предприятий общественного питания и сферы услуг. Выявлено 12 нарушений, связанных с использованием защитных масок.

В Ленинском районе краевой столицы с 26 июля по 1 августа проведено 7 рейдовых мероприятий, обследовано 62 организации, в том числе, торгово-развлекательные центры, парки отдыха, спортивные и медицинские организации. Среди трех выявленных нарушений масочного режима два удалось устранить сразу, а по одному составлен акт административного правонарушения.

В Октябрьском районе в ходе восьми рейдов на 117 объектах с большим скоплением людей выявлено 15 нарушений, пишет пресс-служба городской мэрии.

Специалисты администрации Центрального района совместно с отделом полиции провели за неделю 14 рейдов. В результате проверки 135 заведений торговли и сферы услуг выявлено 19 нарушений, 18 из которых удалось устранить на месте.

Один материал в отношении развлекательного комплекса «Планета Q» направлен в уполномоченный орган для привлечения руководства организации к административной ответственности за нарушение антиковидных ограничений.

Администрация города напоминает, что руководители организаций обязаны осуществлять контроль за соблюдением масочного режима сотрудников и посетителей, обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфекции рук. Нарушение влечет за собой штраф для граждан от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

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Алтайская правда