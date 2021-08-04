Горняк22: 24 человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 277 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 104 пациента, умерло 24 человека, от COVID-19–20.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Барнауле — 99, Бийске — 27, Рубцовске — 26, Алейске и Камне-на-Оби — по 12, в Заринске и Новоалтайске – по 10, Славгороде – 9.

На 3 августа лечатся в ковидных госпиталях 3 196 человек с коронавирусом и 519 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 814, подключено к аппаратам ИВЛ – 247.

Минздравом края развернуто 4670 коек, в резерве — 955.

Алтайская правда