Горняк22: Ковидные госпитали Алтайского края получат первые партии прон-подушек

Сегодня в алтайских ковидных госпиталях сформировалась потребность в прон-подушках. Они необходимыми при проведении процедуры насыщения организма пациента кислородом.

Министерство здравоохранения Алтайского края обратилось к местному изготовителя ООО «Научно-техническое объединение Лазер». На предприятии самостоятельно разработали пробные варианты, которые успешно прошли апробацию.

Благотворительную помощь медорганизациям для приобретения данных изделий оказали региональные федерации бокса и дзюдо. Благодаря их помощи в «красные зоны» поступят 1000 комплектов.

Сегодня стоимость одного комплекта, куда входят 2 подушки, составляет 1400 рублей. Всего медучреждениям края требуется свыше 4000 комплектов.

Алтайская правда