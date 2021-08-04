Горняк22: Эксперт рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ

Врач-пульмонолог Инна Мишина в беседе с ФАН рассказала признаки, по которым можно диагностировать у себя ОРВИ и отличить это заболевание от COVID-19.

Эксперт объяснила, что ковид часто начинается с комбинированными симптомами, может болеть и першить горло. Для начала следует определить симптомы: есть ли кашель, потеря аппетита, диарея, головная боль и слабость.

Новый штамм коронавирусной инфекции «Дельта» отличается тошнотой и диареей. Также очень опасными симптомами являются прогрессирующий кашель, сложность при дыхании. При этих симптомах лучше сразу обращаться за помощью в медицинские учреждения. Потеря обоняния — до сих пор самый главный признак, который позволяет отличить ковид от обычного ОРВИ.

Также пульмонолог порекомендовала кроме ПЦР-теста сдать общий анализ крови и протромбиновый индекс.

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Алтайская правда