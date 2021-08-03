Горняк22: Врачи на износе: в главном ковидном госпитале Барнаула «забита» реанимация

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

В начале августа в регионе развернут еще 37 дополнительных реанимационных мест в ковидных госпиталях Алтая, заявили «Толку» в краевом минздраве

В главном ковидном госпитале края (горбольница №5, РТП) увеличили количество реанимационных мест – с 70 до 90 коек. На утро 2 августа все они были заняты тяжелыми пациентами, рассказала Оксана Артюшенко, заместитель главврача барнаульской больницы №5 по медицинской части. В теории коек для тяжелых пациентов могут развернуть больше, но нет врачей, которые закрыли бы эту потребность. Реаниматологи работают на износ.

Всего в Алтайском крае на 1 августа было 28 свободных мест в реанимациях, сообщили «Толку»

в минздраве региона.

Двойная нагрузка на врачей

О дефиците анестезиологов-реаниматологов говорили с начала пандемии. Сегодня в крае потребность в этих специалистах стоит особенно остро. Те, кто сегодня находится в строю, работают буквально на износ. Так, по протоколу один реаниматолог может вести до шести пациентов. На деле нагрузка совсем другая.

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Например, в РТП 56 докторов этого профиля (треть из них – это врачи-стажеры, которые еще учатся в ординатуре), и практически каждый из них работает «посуточно с небольшим отдыхом». «В основном работа идет сутки через сутки», рассказала Артюшенко.

Смена одного врача длится около шести часов. По словам заместителя главврача, на утро 2 августа в РТП заступили на смену восемь специалистов.

Получается, что в смену на 90 тяжелых пациентов приходится около восьми реаниматологов. Несложно предположить, что в среднем на одного врача может приходиться 11-12 пациентов.

«Количество врачей невозможно увеличить за полгода или год до нужного краю количества. Конечно, желательно, чтобы врачей было больше, чтобы они могли отдыхать, чтобы они могли пойти в отпуска. Но потребность во врачах мы пока восполняем увеличением интенсивности работы», – констатировала Оксана Артюшенко.

Увеличить количество реаниматологов в РТП сегодня можно только одним способом: забрать этих специалистов из других госпиталей, но так делать нельзя.

«В регионе врачи из ниоткуда не возьмутся», – добавила спикер. При этом она отметила, что для обеспечения работы РТП достаточно специалистов, чтобы оказать квалифицированную помощь пациентам.

«Все пациенты в нашем стационаре, которые нуждаются в реанимационной помощи, они все получают эту помощь в полном объеме. Помимо реанимационных коек, там, где проводится инвазивная и неинвазивная вентиляция легких, у нас также развернуты палаты интенсивной терапии, где пациенты, которые не нуждаются в ИВЛ, получают интенсивную помощь», – рассказала заместитель главврача.

Новое оборудование взамен старого

В ближайшее время – до конца недели – в горбольницу №5 поступит 15 новых оборудованных мест для реанимации. Это функциональные кровати, аппараты ИВЛ, мониторы и шприц-дозаторы.

Артюшенко пояснила, что это не дополнительные места, а замена старых: необходимость в новом оборудовании возникла из-за нагрузки на аппаратуру.

«Если раньше в отделениях реанимации находились и хирургические пациенты, которые не нуждались в искусственной вентиляции легких, то сейчас все реанимационные пациенты находятся на ИВЛ. Аппаратура постоянно работает и периодически выходит из строя. Требуется ремонт, замена», – объяснила Артюшенко.

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

Поддержка дыхания, уточняет врач, может быть не инвазивной: например, с помощью кислородной маски. Такие места во многих ковидных госпиталях края оборудуют прямо в палатах.

Другим пациентам требуется ИВЛ, когда больного необходимо интубировать. Таких больных в отделении реанимации РТП около 60%, добавила зам главного врача.

Когда везут в РТП

В главный ковидный госпиталь края пациентов везут в том случае, если на местах не справляются с реанимационной помощью, объяснила Артюшенко. В основном лечение ковидных пациентов во всех профильных медучреждениях одинаковое – оно проходит в соответствии с принятыми рекомендациями.

«Что в Москве, что у нас, что в другом инфекционном госпитале в районах. Но в каких-то случаях, когда не справляются с реанимационной помощью, по согласованию с медициной катастроф часть пациентов эвакуируют к нам», – рассказала Артюшенко.

При этом спикер добавила, что нельзя сказать, что в других ковидных госпиталях у коллег меньше профессионализма: дело скорее в «недостатке людских ресурсов».

Третья волна – другая

Артюшенко рассказала, что отличие третьей волны коронавируса в том, что стало намного больше болеть молодых людей, также стало больше больных, у кого нет тяжелых сопутствующих заболеваний.

«Если раньше мы видели в основном возрастной контингент с множеством сопутствующих болезней, сейчас болеют молодые и фактически здоровые люди», – добавила врач.

Это в том числе можно объяснить законами эпидемиологии – любой вирус рано или поздно начинает искать «другую нишу».

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

С другой стороны, часть пожилых людей уже вакцинировались, переболели или умерли, и вирус «сместился» в сторону молодых.

«Это было изначально предсказано экспертами. В дальнейшем предсказано смещение вируса в сторону в том числе и детей. Возможно, у них будут более тяжелые заболевания. Поэтому мы настойчиво рекомендуем вакцинироваться: пока мы не создадим иммунную прослойку, к сожалению, мы ничего сделать не сможем», – резюмировала Оксана Артюшенко.

Больше мест в реанимациях

В течение текущей недели в регионе развернут еще 37 дополнительных реанимационных мест в ковидных госпиталях Алтая, заявили «Толку» в краевом минздраве. Так, на очереди барнаульская больница №12, в ближайшее время ее вновь перепрофилируют под ковидный госпиталь.

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