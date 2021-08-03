Горняк22: СК рассказал об обнаружении школьницы, которую держали в подвале под Бийском

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

По версии следствия, злоумышленник увел девочку с берега реки к себе домой и лишил свободы. Сейчас мужчину ищут – ориентировка на него появилась в соцсетях

12-летнюю девочку, которую более суток разыскивали в Бийском районе Алтайского края, удерживал в подвале местный житель. Об этом сообщает следственное управление СКР по Алтайскому краю.

«Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью 2 августа несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой – как уточнили «Толку» в СКР, мужчина сам отпустил заложницу на свободу.

Мотивы злоумышленника не известны.

Предварительно – девочка не пострадала. Как сообщает прокуратура края, несовершеннолетняя находится дома.

Возбуждено уголовное дело.

Ориентировка на О. Лавкина, подозреваемого в похищении ребенка Фото: Сообщество «Инцидент Бийск»

Школьница пропал 31 июля во время велосипедной прогулки в окрестностях села Новоенисейского. Спустя сутки на берегу Бии нашли ее одежду и вещи, затем отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что девочку обнаружили живой. Известно, что семья школьницы – из Бийска. В селе она проводила лето.

Ранее полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении. Его ищут. Предварительно – ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

ТОЛК