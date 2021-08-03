Горняк22: В Волгоградской области пастух подорвался на снаряде времён ВОВ

Место происшествия Фото: СУ СК по Волгоградской области

Фермер хозяйства, где работал погибший, нашел тело мужчины с множественными повреждениями недалеко от поселка Западновка

1 августа в Волгоградской облати 44-летний пастух подорвался на боевом снаряде времён Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что мужчина работал пастухом в фермерском хозяйстве. Утром он пошел пасти скот, но вечером не вернулся. Обеспокоенный фермер пошел искать пастуха. На пастбище он заметил животных и тело мужчины без признаков жизни. Рядом с погибшим лежали его вещи и несколько предметов, похожих на боеприпасы.

Обнаруженные предметы оказались боевыми артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны. По предварительной версии, мужчина обнаружил боеприпасы и решил их самостоятельно разобрать. В это время один из снарядов сдетонировал и пастух погиб.

Саперы обезвредили оставшиеся боеприпасы. Место происшествия оцепили и изолировали для посторонних граждан. Следователи начали проверку.

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ТОЛК