Горняк22: Поросятам в зоопарке Барнаула устроили ванну с лепестками роз
Свинья Фото: pixabay.com
Пользователи активно комментируют видео — они умилились, что хрюшки приняли украшение за лакомство и с аппетитом его съели
Обитателям барнаульского зоопарка устроили ванну с лепестками роз. Забавное видео появилось в Instagram «Лесной сказки».
Работники сняли, как группа черных свинок плещется в луже, наполненной цветами. Правда, романтический порыв человека животные не оценили, принявшись невозмутимо поедать бутоны.
«В романтике каждый видит свою прелесть», – подписали ролик в парке.
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Ранее «Толк» сообщал о том, что в барнаульском зоопарке оборудовали фотозону с цветным сеном.