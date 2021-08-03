Горняк22: Андрюшин мост. Как увековечить трогательную легенду о барнаульском лебеде

Лебедь Андрюша Фото: Barnaul 22

Скоро на проспекте Ленина возле Нового рынка будут расширять мост. К опасениям барнаульцев, что город встанет в пробках, добавился и слух о том, что лебедей оттуда тоже снимут

Строители из «Запсиб-Моста» снимут с Нового моста лебедей и стоящую рядом беседку на время двухгодичного ремонта. Их перенесут на другую площадку, чтобы не повредить при перестройке путепровода. А стоит ли вообще оставлять самодельных птиц на месте? У меня появилась идея, как реально увековечить легенду.

Это, действительно, одна из городских легенд, родившаяся буквально на наших глазах. У известного барнаульского тренера Валерия Метелицы как-то возникла идея подарить городу лебедя, названного в честь отца автора Андрюшей. На тепловой трубе, идущей вдоль коммунального моста, он заметил маленькую изогнутую трубку, это напомнило ему лебединую шею. Вместе со своей дочерью Виолеттой, известной в Барнауле поэтессой, Валерий Андреевич соорудил первого лебедя.

01 августа, 17:30

В Барнауле ко дню ВДВ торжественно открыли Сквер десантников

Здесь установили скамейки, стилизованные под парашютные кольца фонари, входную арку и скульптурную композицию в виде лестницы, уходящей в небо

Птицу, которая появилась вокруг технологической трубы, неизвестные то сжигали, то резали. Но лебедь возникал снова. Сторонники птицы поддерживали ее то надписью «Андрюша, живи», то созданием все новых самодельных лебедей из подручных средств. В общем, через какое-то время все устаканилось, на некрасивой трубе появилась целая стая лебедей различной степени великолепия. Одних это умиляло, других раздражало, но потихоньку все к этому привыкли. И не было бы несчастья, да счастье повредило.

Знаете, перипетии с этим «лебединым озером» напомнили мне о еще одной вызывавшей бурные споры у барнаульцев скульптуре – памятник Сеятелю на площади Октября (тот тоже обрел имя – некоторые барнаульцы зовут его Семёном по созвучию с немецким словом Sämann – сеятель, а девочку, соответственно, называют Семёновной).

Если лебеди – это чистая воля горожан, не упорядоченная ничем, этакая вольница в чистом виде, с соответствующим анархическим вкусовым воплощением без должного для городских скульптур законного и художественного оформления, то сеятель Семён – это, наоборот, чисто авторитарная чиновничья инициатива без опоры на мнение горожан. Оба варианта спорны, но тем и интересны, что за обоими идет какая-то история с борьбой и эмоциями. Оба памятника сгенерировали собственные легенды, которых нет, например, у других наших артобъектов.

И вот сейчас как никогда появился удачный момент решить вопрос с лебедем не просто красиво, но и примирить этиков с эстетами и народный порыв с официозом.

Во-первых, город может узаконить название обновленного путепровода – «Андрюшин мост». Он заслужил это имя. Всей этой трогательной историей с первым лебедем, его прославленным создателем и той большой группой поддержки среди горожан, что помогала сохранить эту легенду. В мире есть масса безымянных мостов, но запоминаются именно те, у которых есть имена собственные. Почему бы в Барнауле не сделать первый такой мост с именем? И нанести его на все карты и справочники.

И когда к нам будут приезжать гости, они вдруг спросят, а почему эта железобетонная конструкция носит столь домашнее имя, а мы им тут же расскажем всю эту историю лебедя Андрюши. И они тоже умилятся и скажут: вот ведь какие романтики эти суровые сибиряки.

01 августа, 11:42

Скульптуру медведя с надписью «Рубцовск» установили на вершине Эльбруса

Автором композиции стал мастер Александр Долгий – создатель многих оригинальных памятников в городе. Фигурка уже полюбилась туристам

А во-вторых, Андрюшу надо по-доброму изваять из серьезного материала – бронзы, гранита, мрамора или чего-то там еще (из чего сделан Чарли Чаплин на перекрестке Строителей и Красноармейского и «ждун» у аграрного университета). Он тоже достоин уже проявить себя в красивом исполнении. И заказать лебедя нашим прославленным скульпторам – благо, они в городе есть. Можно даже конкурс объявить.

Согласитесь, это будет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Шикарным выходом, на века. И легенду сохраним (да и приумножим – настоящая скульптура станет местом притяжения, ему будут тереть нос или еще какой-то ритуал обязательно изобретут), и возвращать поделки на трубу уже не нужно будет. Пусть себе энергетики работают со своей трубой без оглядки.

Идею дарю всем – мэрии, горожанам, политикам, бизнесменам. Главное, собраться и сделать еще одного Пушкина. Ну, в смысле сделать еще один объединяющий народ и власти памятник, который ни у кого не будет вызывать раздражения, а только питать возвышенные чувства. А старого Андрюшу сдать в музей и хранить как ценный вещественный источник по истории нашего города.

А потом на открытии Андрюшиного моста и памятника закатить пафосный праздник для всех барнаульцев. Дай бог, к тому времени и ковид победим.

Материалы рубрики «Потолкуем» представляют собой личные мнения авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции.

ТОЛК