Горняк22: 17 человек умерли от COVID-19 за сутки в Алтайском крае

Коронавирус в Алтайском крае. Служба скорой помощи Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Число инфицированных с начала пандемии в крае превышает 62,6 тыс. человек. Выздоровели свыше 49 тыс., умерли 3 998 пациентов

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 73 пациента, умерли 17 инфицированных, все – от COVID-19. Об этом 2 августа сообщает региональный оперштаб.

Новые случаи инфекции

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле – 91, Бийске – 31, Рубцовске – 20, Заринске и Новоалтайске – по 12 заболевших. В Алейске и Первомайском районе – по 7 новых инфицированных, в Бийском районе – 4 заболевших.

Ситуация в госпиталях

В госпиталях на лечении – 3 856 человек,

тяжелобольных – 823 (–46),

подключены к аппаратам ИВЛ – 239 (–2),

резервных коек – 814.

Статистика по коронавирусу в Алтайском крае

С начала пандемии инфицировано 62 639 человек (4 251 ребенок) Выздоровело 49 168 человек. Умерло 3 998 человек, в том числе от коронавирусной инфекции – 2 970.

Ранее «Толк» в материале «Черный июль» рассказал о том, что в Алтайском крае за месяц умерло рекордное число людей с COVID.

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