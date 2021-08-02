Горняк22: 67-летняя жительница Алтайского края установила мировой рекорд по жиму штанги

Валентина Бородина Фото: кадр из видео/телеканал "Катунь 24"

Пенсионерка останавливаться на достигнутом не собирается – уже в ближайшие полтора года она намерена выполнить норматив мастера спорта международного класса

67-летняя жительница алтайского города Алейск Валентина Бородина установила мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24».

Достижения женщина добилась в апреле, подняв снаряд весом в 60 кг – впервые в своей возрастной и весовой категории. Ей присудили звание мастера спорта.

На достигнутом пенсионерка останавливаться не собирается – уже в ближайшие полтора года она намерена выполнить норматив мастера спорта международного класса: выжать около 75 килограммов, а также освоить новое упражнение и выполнить норматив на кандидата в мастера спорта по жиму штанги стоя.

Бородина занимается легкой атлетикой с самого детства, в университете увлеклась толканием ядра. Норматив на звание мастера спорта женщина выполнила еще в 1975 году. Работала тренером по легкой атлетике.

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