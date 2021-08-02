Горняк22: Домики в деревне. Под Барнаулом массово продают земли для коттеджной застройки

Частные дома в коттеджном поселке Фото: Виталий Барабаш

В окрестностях Барнаула продают десятки крупных земельных участков под застройку коттеджными поселками, но на них не могут найти инвесторов годами

В пригороде Барнаула резко выросло число предложений земельных участков под крупные коттеджные поселки. Если в предыдущие годы в базах объявлений можно было найти 3-5 таких лотов, то нынешним летом только в районе села Фирсово насчитывается около 10 масштабных участков для комплексной застройки, и еще столько же в других направлениях.

Какие участки продают

Cамую крупную территорию в 82 га продают на Авито за 35 млн рублей. Она размежевана на 626 участков и на 60% покрыта молодым лесом. Собственник уверяет, что здесь готовы документы на проведение коммунальных сетей, через год построят ЛЭП.

На другом участке в 23 га, размежеванном на 200 домовладений, предлагают создать эко-поселок. Собственник ищет инвестора для расчистки от кустарника и малорослых деревьев. Сообщается, что газ идет по границе, электричество согласовано, есть грунтовая дорога и свой въезд в поселок. Сумму инвестиций автор объявления оценивает в 25-30 млн рублей.

Еще один участок в 5 га на 46 участков продают в микрорайоне Отрадном за 20 млн рублей. По соседству на 5,6 га предлагают обустроить камерный поселок всего на 17 наделов, но довольно крупных: от 12 до 22 соток. Он стоит 5,3 млн рублей. Также продается территория в 4,8 га за 12 млн рублей, 2 га в границах ранее анонсированного коттеджного поселка «Фирсово Заречье» за 9 млн рублей.

21 мая, 6:04

Дураков нет. Чем чреват бум строительства частных домов в Барнауле и пригороде

После пандемии в Барнауле, пригороде и селах Алтайского края вырос спрос на индивидуальные дома, но есть масса проблем

Интересно, что маленькие участки с небольшой стоимостью собственники пытаются обменять на недвижимость, транспорт и даже товары народного потребления. Также обещают торг.

Причины массовых продаж

Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова убеждена, что собственники активизировались в связи с пандемией. Свежий воздух, социальная дистанция и самоизоляция прочно вошли в жизнь местного населения с весны 2020-го, поэтому загородная недвижимость стала актуальной как никогда.

Другой важной причиной Лариса Александровна считает запуск сельской ипотеки под 2,7%, которая оживила рынок земель, домов и коттеджей именно в пригороде, потому что он подходит под условия программы. Поэтому именно сейчас владельцы участков, выждав наиболее удачное время, и выставляют свои земли на продажу.

Также, по мнению руководителя компании «Фирсова Слобода» Михаила Кочетова, на рынок хлынули те продавцы, которые недавно массово скупали земли, а сейчас поняли, что не смогут на них заработать.

«Превратить заброшенное поле в красивый современный коттеджный поселок с комфортными условиями проживания и всеми благами цивилизации очень непросто. Это требует больших временных, финансовых затрат и специальных знаний в этой сфере. Многим со стороны может показаться, что инвестировать в земли легко, поэтому они и берутся за эти проекты массово. А потом ничего не получается, и их массово выставляют на продажу», – говорит эксперт.

Придет ли инвестор?

Земля под коттеджный поселок Фото: Авито

Стоит сказать, что именно окрестности сел Фирсово и Санниково остаются самым популярным направлением среди покупателей и продавцов. Это связано с развитой инфраструктурой, близостью сразу к двум городам – Новоалтайску и Барнаулу. А кто-то считает, что в этих краях еще и плодородная почва.

Однако, как бы ни были привлекательны участки, и как бы ни рос спрос на индивидуальные дома в период пандемии, рынок явно перенасыщен. Именно поэтому многие предложения остаются невостребованными годами. Причем, это как уже анонсированные коттеджные поселки, так и «голые» земли без проектов. И шансы найти инвестора на данный момент совсем небольшие.

«А значит, на них будут падать цены, и мы будем видеть огороженные пустыри, где никто так ничего и не построил. А также выгоревшие баннеры, где уже пять лет не меняется информация о том, что в продаже осталось всего 15 участков», – говорит Михаил Иванович.

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