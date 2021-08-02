Горняк22: Как поздравить любимых с Днем ВДВ 2021 в стихах и прозе

День ВДВ Фото: Анна Меньшикова

2 августа в России с размахом отмечают профессиональный праздник военнослужащих — День ВДВ 2021. Праздничная подборка красивых поздравлений с Днем ВДВ в прозе, стихах и СМС — в нашем материале

Поздравления с Днем ВДВ в стихах

С Днем ВДВ, голубые береты!

Мирного неба над головой.

Вы ведь недаром в тельняшки одеты —

Дружите вы с высотой, с синевой!

В вас многое есть: сила, смелость, фигура.

Здоровья вам, счастья, удачи в судьбе.

Сегодня расслабьтесь. Гуляй, десантура!

Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ.

С Днём ВДВ, голубые береты!

Пусть будут сегодня солнцем согреты

Широкие плечи в полосатых тельняшках

И храброе сердце с душой нараспашку.

Дружбы бесценной и крепких семей.

Хоть годы идут, становитесь сильней,

Не изменяйте принципам чести.

Ну и здоровья вам лет так на двести!

Поздравления в День ВДВ 2 августа

Поздравляю с Днём воздушно-десантных войск! Желаю всегда обладать такой же силой воли, духа и мысли, желаю каждый день чувствовать себя молодым, энергичным и смелым, как во время первого прыжка. Успехов во всех направлениях!

Поздравляю с Днём ВДВ, с праздником великой силы и отчаянного мужества. Желаю, чтобы голубой берет никогда не потерял достоинства и чести, чтобы звание десантника в тебе всегда хранило верность сердца, отвагу души и крепость тела.

Поздравления с Днем ВДВ-2021 в СМС

Десантник бывшим не бывает!

Поздравить мы тебя спешим

И в этот важный день желаем:

Здоров будь, весел и любим!

В достойный, гордый праздник

Скажу тебе по случаю:

С Днем ВДВ, десантник.

Желаю только лучшего!

Желаю чистого мирного неба,

Счастья большого в груди,

Здоровья, энергии, силы,

Лучших дней впереди.

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ТОЛК