Горняк22: Пропавшая под Бийском 12-летняя девочка найдена живой
Поисковая операция Фото: "ЛизаАлерт Алтай"
Около 200 человек более суток искали школьницу в лесу, куда она уехала, и окрестностях. Акваторию рядом протекающей реки обследовали водолазы
Поисковики обнаружили пропавшую более суток назад под Бийском 12-летнюю школьницу, которая уехала на велосипеде по лесной дороге и не вернулась. Информацию об этом «Толку» подтвердили в отряде «ЛизаАлерт – Алтайский край».
«Найдена, жива», – сообщили в организации.
При каких обстоятельствах обнаружили ребенка, здесь не уточняют.
По одним данным, девочку нашли сотрудники полиции, по другим – она сама вернулась домой.
Днем 31 июля школьница уехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в соседний поселок Семеновод и пропала. Спустя сутки на берегу реки Бия обнаружили ее одежду и велосипед.
На поиски девочки были мобилизованы значительные силы волонтеров, МЧС, МВД и Следственного комитета – всего около 200 человек.