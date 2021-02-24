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Горняк22: В Чехии жителям придется носить по две маски сразу

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

С 25 февраля власти Чехии обязали жителей носить по две медицинские маски сразу в местах массового скопления людей. Также вместо них можно надеть респираторы либо наномаски.

Как заявил глава чешского минздрава Ян Блатны, такие удвоенные меры связаны с распространением британского штамма коронавируса. Новые меры распространяются на посещение  магазинов, больниц, поездок на общественном транспорте. Во всех этих местах граждане должны носить респиратор , или наномаску, или две хирургические одновременно.

На респираторы, которые преимущественно одноразовые, семье из четырех человек придется израсходовать 2 тысячи крон (около 93 долларов) в месяц. Но вопрос о денежных компенсациях для малоимущих граждан пока не рассматривался. 

Медики считают, что ради экономии жители станут использовать один респиратор многократно, что в результате приведет к тому, что он не только ни защитит, но и станет дополнительным источником инфекции, пишут РИА Новости.

Напомним, что в Чехии действует режим ЧС и  комендантский час. Три района полностью  закрыты для въезда.

Алтайская правда

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