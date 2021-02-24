ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: В России проходят испытания четвертой вакцины от коронавируса

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

Уже четвертая российская вакцина «Спутник Лайт» проходит третью фазу испытаний. В ее клинических исследованиях примут участие 6 тысяч человек.

В России уже разработали три вакцины : «Спутник V», «ЭпиВакКорона», вакцина НИИ им. Чумакова. На очереди — четвертая. В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» «Спутник Лайт» ставится всего один раз. Однако пока неясно, сильнее или слабее будет новая вакцина.

Ее международные исследования уже начались в Москве. В клинических испытаниях примут участие 6 тыс. человек: россияне и жители ОАЭ.

Алтайская правда

Похожая запись

Коронавирус

Горняк22: В Чехии жителям придется носить по две маски сразу

Фев 24, 2021
Коронавирус

Горняк22: 146 новых случаев COVID-19 выявлено в Алтайском крае

Фев 24, 2021
Коронавирус

Горняк22: Президент США проведет минуту молчания в память об умерших от коронавируса

Фев 24, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

Фев 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar