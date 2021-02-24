Горняк22: В России проходят испытания четвертой вакцины от коронавируса

Уже четвертая российская вакцина «Спутник Лайт» проходит третью фазу испытаний. В ее клинических исследованиях примут участие 6 тысяч человек.

В России уже разработали три вакцины : «Спутник V», «ЭпиВакКорона», вакцина НИИ им. Чумакова. На очереди — четвертая. В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» «Спутник Лайт» ставится всего один раз. Однако пока неясно, сильнее или слабее будет новая вакцина.

Ее международные исследования уже начались в Москве. В клинических испытаниях примут участие 6 тыс. человек: россияне и жители ОАЭ.

Алтайская правда