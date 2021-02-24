Горняк22: 146 новых случаев COVID-19 выявлено в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 138 человек, умерло 11 человек.

Из 146 новых случаев 35 выявлено в Барнауле. В Заринске заболели 8 человек, в Бийске и Камне-на-Оби – по 7, в Славгороде и Локтевском районе – по 6, в Рубцовске, Благовещенском, Кулундинском, Михайловском, Павловском, Поспелихинском районах – по 5. В других городах и районах края по 4 и менее заболевших.

На сегодняшний день общее число заболевших составляет 42 846 человек. На 23 февраля, на лечении находятся в инфекционных госпиталях 1 513 человек. Еще 568 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией проходят лечение в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 362, подключено к аппаратам ИВЛ – 95.

Минздравом края развернуто 2 870 коек, в резерве — 789.

На новую коронавирусную инфекцию в регионе обследовано 1184614 человек. Среднесуточный охват составил 188,22 исследования на 100 тысяч жителей или 2540 в день.

В Алтайском крае уже поставлено 66 542 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак». На утро 23 февраля прививается 45 462 (+398) человека: 32 908 (+300) получили первую прививку, 12 554 (+98) привиты полностью.

Алтайская правда