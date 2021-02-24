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Коронавирус

Горняк22: Президент США проведет минуту молчания в память об умерших от коронавируса

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

В странах — мировых лидерах по числу заболевших — продолжает расти количество вновь выявленных случаев и умерших от COVID-19. Так, в США с начала пандемии заразились свыше 28 млн жителей и умерло порядка 500 тыс. 

23 февраля президент США Джо Байден проведет церемонию минуты молчания в память о скончавшихся от коронавируса. Глава государства зажжет свечи и выступит с речью. В США умерло за все время пандемии около 500 тысяч человек.

До конца марта в Италии продлен запрет на перемещение между регионами. В стране призывают ужесточить ограничительные меры. Так, число заболевших итальянцев  с начала пандемии превысило 2,8 млн.

В Индии общее количество заболевших перешагнуло отметку в 11 млн. Только за минувшие сутки в стране заболело 14 199 человек. Индия продолжает удерживать вице-лидерство по общему числу заразившихся. Лидером же продолжает оставаться США, где были инфицированы уже свыше 28 млн человек. Тройку замыкает Бразилия, где заразились более 10 млн жителей.

Алтайская правда

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