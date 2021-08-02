Горняк22: Дети стали чаще заражаться COVID-19

Участились случаи заражения коронавирусом среди детей.

В беседе с РИА Новости врач Евгений Тимаков отметил, что сейчас, в третью волну коронавируса, стало больше заражений именно среди детей. По его словам, зимой у детей заболевание встречалось реже.

«Сейчас дельта-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали», — рассказал Тимаков.

По мнению врача, для защиты детей от коронавируса важно привиться родителям, чтобы не заразить своего ребенка. И, конечно, не забывать об антиковдиных правилах – мыть руки, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Напомним, в России полным ходом идет прививочная кампания. В Алтайском крае на 31 июля полностью привито 372 063 человека.

Алтайская правда