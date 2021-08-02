Горняк22: Рассказываем о пользе материнского молока в честь старта Всемирной недели грудного вскармливания

С 1 августа начинается Всемирная неделя грудного вскармливания.

Всемирная неделя грудного вскармливания проходит каждый год с 1 по 7 августа более чем в 170 странах мира по инициативе Всемирной ограниазции здавоозранения. Такие мероприятия направлены на поддержку и поощрение матерей, которые кормят детей грудью. А специалисты тем временем заметили позитивную тенденцию – молодые мамы все чаще делают выбор в пользу естественного кормления – значит, понимают, что это важно для ребенка.

Медики считают, что лучшего питания, чем материнское молоко для малыша не найти. Ведь грудное молоко содержит в себе все необходимые питательные вещества и микроэлементы. А еще способно защитить от инфекций

Если мама правильно питается и ведет здоровый образ жизни, то ее молоко содержит полезные витамины. Важно, чтобы кормящая продумывала свой рацион. Специалисты советуют мамам включать в свое питание фрукты, овощи, зерновые и белковые продукты. Желательно употреблять гипоаллергенные продукты, но не сидеть на строгой диете. Грудное молоко, к слову, полностью обеспечивает младенца едой и питьем.

Кроме того, что малыш на грудном вскармливании получает все натуральное и необходимое , у него формируется чувство защищенности и спокойствия. По мнению некоторых специалистов, запах грудного молока даже способен успокоить младенца.

Алтайская правда