Горняк22: В Алтайском крае скончались 24 человека за сутки. Хроника COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 276 новых заражений коронавирусом. Выздоровел 71 пациент. Смертей – 24.

По состоянию на 1 августа в ковидных госпиталях лечатся от коронавируса 3 257 человек, от похожей вирусной пневмонии 599 пациентов. В тяжелом состоянии 869 человек. К аппаратам ИВЛ подключен 241 пациент.

Кроме того, 59 человек с бессимптомным течение ковида находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 570 пациентов с вирусной пневмонией долечиваются дома.

Региональный Минздрав развернул 4 670 коек, к кислороду имеют подключение 3 492, с ИВЛ – 335. В резерве 814 коек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае — 62 365 человек. Зам все время выздоровели 49 095 человек. Умерло 3 981 человек. Из 62 365 заболевших коронавирус обнаружили в 15 200 случаях у больных внебольничной пневмонией, 38 799 случаев – у заболевших ОРВИ. В 8 366 случаях у «бессимптомников».

В медучреждения края поступило 543 713 комплектов вакцины против ковида. На утро 1 августа прививается 497 490 человек. 118 025 человек поставили первый компонент вакцины. 378 999 человек полностью привиты.

Повторно вакцинировались 466 человек.

Алтайская правда