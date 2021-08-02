Горняк22: Минздрав может увеличить компенсацию за осложнения после прививки от COVID-19

Министерство здравоохранения допускает увеличение размера денежного пособия за осложнения после прививки от ковида.

Минздрав России считает такую меру целесообразной при осложнениях после вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Началось все с того, что депутат госдумы Тумусов обратился с таким предложением к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Министр согласился с необходимостью увеличить размер компенсации. Сейчас эта сумма составляет 10 тысяч рублей.

Напомним, Минздрав сообщал, что количество обращений с жалобами на осложнения после вакцины невелико. В регионах созданы комиссии по изучению тяжелых реакций организма после иммунизации.

Алтайская правда