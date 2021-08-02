Горняк22: Ученый объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера провели исследования, чтобы выяснить причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2. В результате открыли три маркера — интерфероновый, цитокиновый и генетический.

По словам директора института, академика РАН Арега Тотоляна, ученые выяснили, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа. Также от инфекции защищает высокий уровень лимфоцитов в крови и некоторые генетические маркеры.

Однако вышеназванные факторы не носят абсолютный характер. Целесообразнее оценивать комплексно, учитывая, как чувствительность, так и резистентность, пишут «Известия».

«Например, небольшой стресс — это плюс, а хронический стресс — минус, и он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное», — отметил Тотолян.

Алтайская правда