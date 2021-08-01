Горняк22: Опубликована запись сплава в Горном Алтае, где исчез инструктор по рафтингу

Фото: Барнаул22

Мать пропавшего рассказала, что о пропаже ее сына организация, где он работал, объявила лишь спустя три дня после ЧП. По ее мнению, руководство не хотело придавать этот случай огласке

В Сети появилась видеозапись сплава в Горном Алтае, во время которого опрокинулся рафт и пропал инструктор Марсел Сталбеков. Ролик появился в паблике «Barnaul22».

На кадрах видно, что лодка опрокидывается и все туристы вместе с инструктором падают в воду. В какой-то момент видно, что инструктор подплывает к лодке, а потом исчезает. При этом он был единственным в лодке, кто был без шлема.

Его мать Венера Мамытова рассказала, что Марсел – ее единственный сын и «смысл ее жизни». Она попросила неравнодушных о помощи в поиске ее сына.

При этом, по ее словам, организация, где работал инструктор, не торопилась объявлять о его пропаже.

«На место происшествия ни полиция, ни МЧС не приехали. Туристы, которые были в той лодке, ждали три часа…Пост опубликовали, когда я приехала и скандал подняла», – рассказала она.

Она рассказала, что после ЧП организация работала в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что на Алтае во время сплава по Катуни пропал инструктор по рафтингу Марсел Сталбеков. Рафт с туристами, в котором он находился перевернулся. Все находившиеся в лодке, кроме инструктора, спаслись.

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