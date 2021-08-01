Горняк22: В Алтайском крае заработали два новых асфальтобетонных завода

Ремонт Старого моста в Барнауле Фото: Упрдор "Алтай"

Они производят асфальтобетонные смеси и щебеночно-мастичный асфальтобетон. В этом году они будут поставлять сырье в близлежащие районы

В Камне-на-Оби и Родинском районе запустили два асфальтобетонных завода, сообщает пресс-служба правительства края.

Так, завод в Камне-на-Оби будет поможет оперативно завершить ремонт на участке дороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Также он поспособствует ремонту дорог в Крутихинском и Тюменцевском районах. Производительность завода составляет 160 тонн в час и более 1 тыс. тонн в смену. Этого материала достаточно для ремонта 2,5 километра дорожного покрытия.

Что касается предприятия в Родинском районе, то его производительность составляет 100 тонн в час. Он поможет ремонту дороги Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда. Помимо этого, завод рассчитан на работы в Волчихинском, Кулундинском, Ключевском и Михайловском районах.

Ранее сообщалось, что Алтайский моторный завод продали за 150 млн рублей.

ТОЛК