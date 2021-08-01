Горняк22: Белое покрывало: град «застелил» асфальт на трассе Кемерово-Новосибирск

Град. Дорога Фото: В Курсе 22

Красивое природное явление засняли автомобилисты на дороге — частый град полностью завалил дорогу в сибирском регионе

Град ковров устлал дорожное полотно на трассе Кемерово-Новосибирск, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

Видео снято 31 июля возле деревни Опарино в Топкинском районе Кемеровской области.

«Это град. Я первый раз такое вижу», – говорит автор ролика.

На кадрах видно, что дорога оказалась почти полностью в белом плену. При этом из-за разницы температур от града исходит сильное испарение.

Ранее сообщалось, что ураган вывернул заборы и повалил деревья в Курьинском районе.

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