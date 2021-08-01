Горняк22: Как поздравить с Днем железнодорожника в прозе и стихах

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В 2021 году в России День железнодорожника отмечают 1 августа. В нашей подборке вы можете скачать поздравления с Днем железнодорожника в стихах и прозе

Поздравления с Днем железнодорожника в стихах

Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безграничной, большой,

И конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,

И состав летит вперед!

Пусть в работе вашей сложной

Вас всегда удача ждет.

Пусть на каждом полустанке

Ждут здоровье и успех.

И всегда звучит в дороге

Ваш счастливый звонкий смех.

Поздравления в День железнодорожника 2021 в прозе

Желаю всю жизнь следовать только по рельсам счастья и обязательно прибыть к станции достижения целей. Пусть всегда светит зеленый семафор, а шпалы будут ровными, встречи на перроне — долгожданными, поездки и путешествия — приятными. Благополучия в личной жизни, благоприятной рабочей обстановки и уверенности в себе! С Днем железнодорожника!

Поздравляю с Днём железнодорожника и от души желаю весёлой жизни с железным правилом: оставаться всегда счастливым человеком, по какой бы дороге не приходилось идти. Желаю, чтобы все пути вели к успеху, чтобы в твоём поезде всегда были составы любви, вдохновения и удачи.

Поздравления с Днем железнодорожника в СМС

С Днём работника ЖД,

Крепкого здоровья!

Станет мир пускай светлей,

Чтобы жить с любовью.

Всех, кто дарит жизнь свою

Шпалам, рельсам, поездам,

Поздравляю с праздником,

Желаю счастья вам!

Желаю вам любви, тепла,

Удачи, счастья очень много,

Чтоб вас вперед к мечтам вела

Всегда железная дорога!

Поздравок

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