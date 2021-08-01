Горняк22: +279: в Алтайском крае выявили рекордное число больных COVID за сутки

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

Ранее власти заявили, что Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Сейчас в регионе ежедневно выявляют около 270 новых больных

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это рекордный показатель для региона. Умерли за это время 23 человека, выздоровели – 88. Всего на 31 июля 62 089 инфицированных, в том числе 4 206 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 31 июля

23 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 21 из них непосредственно от инфекции. Общее число смертельных случаев среди больных – 3 957.

816 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 250 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

88 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 49 024 пациентов.

3 217 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 574 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.

Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных, из них свободно 879 мест.

8 911 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.

На утро 31 июля в Алтайском крае прививаются 484,6 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 97

Бийск, Рубцовск – по 23 заболевших

Алейск – 14

Славгород, Ребрихинский район – по 8

Алтайский район – 7

Локтевский, Усть-Пристанский районы – по 6

Топчихинский, Тюменцевский районы – по 5

Алейский, Зональный, Рубцовский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 4

ЗАТО Сибирский, Бийский, Бурлинский, Змеиногорский, Крутихинский, Советский, Табунский, Тогульский, Целинный районы – по 3

Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Заринский, Каменский, Красногорский, Павловский, Солтонский, Тальменский районы – по 2

Краснощёковский, Кулундинский, Новичихинский, Поспелихинский, Третьяковский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что около 40% учителей Алтайского края получили хотя бы одну прививку от COVID.

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