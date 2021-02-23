Горняк22: Названо растение, которое может справиться с коронавирусом

Исследователи из Индии провели анализ растения Cissampelos pareira L. Его традиционно используют в лекарственных целях, в предотвращении тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом.

Результаты показывают, что как экстракты этого растения показали активность против вируса. Ученые обнаружили, что лечение Cissampelos pareira L. подавляет определенный набор генов.

Используя в исследовании клетки, инфицированные SARS-CoV-2, они обнаружили, что как водный, так и этанольный экстракты вызывают значительное снижение уровня вирусной РНК, что указывает на мощную противовирусную эффективность.

Алтайская правда