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Коронавирус

Горняк22: Названо растение, которое может справиться с коронавирусом

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Исследователи из Индии провели анализ растения Cissampelos pareira L. Его традиционно используют в лекарственных целях, в предотвращении тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом.

Результаты показывают, что как экстракты этого растения показали активность против вируса. Ученые обнаружили, что лечение Cissampelos pareira L. подавляет определенный набор генов.

Используя в исследовании клетки, инфицированные SARS-CoV-2, они обнаружили, что как водный, так и этанольный экстракты вызывают значительное снижение уровня вирусной РНК, что указывает на мощную противовирусную эффективность.

Алтайская правда

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