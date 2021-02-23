Горняк22: Плохая диета матери может спровоцировать ожирение ребенка

Диета с высоким содержанием пищевых продуктов и пищевых компонентов, которые связаны с хроническим воспалением, во время беременности может повышать риск ожирения у детей. Такие выводы были опубликованы в журнале BMC Medicine.

Диетологи обнаружили, что дети матерей, которые ели более качественную диету во время беременности имели более низкий риск ожирения и более низкий уровень жира в организме в позднем детстве. Эта особенность не наблюдалась в раннем и среднем детском возрасте.

Авторы проанализировали информацию, собранную по 16 295 парам мать-ребенок в семи европейских исследованиях. Матери сообщали о пище, которую они ели до и во время беременности.

Исследователи оценили качество питания и было ли в рационе много продуктов и пищевых компонентов, связанных с хроническим воспалением. Например, насыщенные жиры, рафинированные углеводы, красное и обработанное мясо.

Алтайская правда