Горняк22: Бригады «скорой помощи» получили 5 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 в Барнауле

Медики барнаульской станции скорой помощи получили 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Это значит, что в случае экстренной госпитализации медики смогут быстро тестировать пациентов на заболевание. 20 минут — и врачи знают, есть ли корона у больного или нет. Об этом сообщает пресс-центр правительства края.

«Тестирование больных проводится строго по показаниям, определенным приказом Министерства здравоохранения Алтайского края. Цель обследования — выявление COVID-19 у госпитализируемых больных, чтобы дифференцированно доставлять их в ковидные госпитали или соматические стационары (нековидные). Экспресс-тесты у больных, продолжающих лечиться амбулаторно (не госпитализируемых), проводиться не будут», — поясняет главный врач Барнаульской станции скорой медицинской помощи Андрей Посекунов.



В Министерстве здравоохранения региона отмечают, что использование экспресс-тестов поможет замедлить распространение вируса. Таким образом снизятся риски заражения ковидом в многопрофильных стационарах. Врач «скорой» с помощью тестов сможет быстро сориентироваться, в какую клинику госпитализировать больного.

Напомним, из краевого бюджета было выделено 60 миллионов рублей на покупку 15 тысяч тест-систем и экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Барнаул

Алтайская правда